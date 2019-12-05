القاهرة وباريس تتفقان على عدم مشروعية الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا شكري ولودريان يؤكدان على ضرورة تسوية الوضع في ليبيا

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أجرى وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والفرنسي، جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي، محادثات حول ليبيا، أكدا خلالها على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مذكرتي تفاهم مع تركيا.

وفي بيان، أفادت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، أن الوزيرين تناولا، إلى جانب التعاون بين مصر وفرنسا، “تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار”، بما في ذلك الوضع في ليبيا.

واتفق شكري ولودريان، على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي لمذكرتي التفاهم، على اعتبار أن ذلك كان تجاوزا “للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، كما أنهما تمثلان انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا”.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق والحكومة التركية، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج وأردوغان على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ووفقًا للبيان، فقد توافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة.