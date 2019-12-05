السفارة الأمريكية تقدم 1.5 مليون دولار لدعم الأطفال الأكثر ضعفًا بليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، بالممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبدالرحمن غندور، ومدير الشؤون الدولية بوزارة الصحة الليبية الدكتور عطية.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا – بحسابها على فيسبوك – أن اللقاء جاء للإعلان عن تقديم 1.5 مليون دولار أمريكي كتمويل حكومي لليونيسيف لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر ضعفًا في ليبيا بالتعاون مع الحكومة والشركاء المحليين.

السفارة أوضحت أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من المهمّ أن نتذكر أنّ ضحايا النزاع والنزوح الأكثر ضعفًا في ليبيا هم الأطفال.