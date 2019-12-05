البرلمان التركي يجري تصويتًا على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق

البرلمان التركي يجري تصويتًا على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق أقطاي: الأخوة التركية الليبية ستفوز

أخبار ليبيا24

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن البرلمان التركي سيجري تصويتًا اليوم الخميس على تمرير اتفاقيتين موقعتين مع حكومة الوفاق حول التعاون في مجال الأمن وترسيم الحدود البحرية.

وقال أقطاي، وفقًا لوكالة الأناضول التركية الحكومية، “برلماننا سيصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا وبذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية-الليبية”.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الدولية حول توقيع الاتفاقية، حيث طالبت قبرص اليوم الخميس من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.

كما أعلنت اليونان اليوم الخميس أنها أبلغت تركيا بمعارضتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بينها وبين حكومة الوفاق.

وذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بريطانيا يوم الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

أردوغان كان قد أعلن قبيل مغادرته الأحد إلى بريطانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الناتو، أنه لن يناقش الاتفاق مع أي كان.

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق، يوم 27 نوفمبر الماضي، اتفاقا في إسطنبول، بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، لاقى معارضة من قبل اليونان ومصر وقبرص.