أكثر من 51 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 2019 ارتفاع الإيرادات النفطية والسيادية إلى 30.62 مليار دينار، إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 21.08 مليار دينار

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أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية وإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بلغت أكثر من 51 مليار دينار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، ارتفاع الإيرادات النفطية والسيادية إلى 30.62 مليار دينار في 11 شهرا، بفائض وصل إلى 2.205 مليار دينار، مسجلة زيادة بقيمة 4.78 مليار دينار عما بلغته في نهاية أكتوبر الماضي.

وأكدت البيانات، ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 21.08 مليار دينار في الفترة المذكورة، بفائض وصل إلى 6.605 مليار دينار، محققةً زيادة بقيمة 2.19 مليار دينار مقارنة بما بلغته في نهاية أكتوبر.

وكشفت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، عن إنفاق 21.61 مليار دينار على بند المرتبات، و6.706 مليار دينار على بند الدعم

وأوضح المصرف، أن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سجل ارتفاعا خلال عام 2019 مقارنة بالعامين الماضيين، متوقعا ارتفاع الناتج المحلي إلى 49.7 مليار دينار خلال هذا العام، على حد قوله.

يشار إلي أن قيمة إيرادات رسوم النقد الأجنبي منذ يناير وحتي أكتوبر 2019، بلغت 16.924 مليار دينار بفائض 5.092 مليار دينار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.