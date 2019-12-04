وصل عددهم 12..”القوة الثالثة” مصراتة تضبط 5 عناصر من شورى درنة الإرهابي

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أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن ما يعرف بـ “القوة الثالثة المشتركة” في مدينة مصراتة تواصل أعمال القبض على الإرهابيين الهاربين من مدن الشرق.

وأوضح المصدر أن القوة قامت بإلقاء القبض على عدد “5” عناصر من متطرفي مجلس شورى مجاهدي درنة أثناء تواجدهم بالمدينة بعد هروبهم خلال العام 2018.

وأكد المصدر أنه بهذا يصل عدد المقبوض عليهم من العناصر المتطرفة الهاربة إلى “12” عنصر ” بعد أن ألقي القبض على “7” آخرين خلال نوفمبر 2019.

وكان عدد من عناصر التنظيمات المتطرفة في عدد من مدن الشرق هربوا إلى مدن الغرب الليبي بعد أن أعلنت القوات المسلحة الحرب على الإرهاب وضيقت الخناق عليهم.

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