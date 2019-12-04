مواطن من طبرق يسلم 42 صاروخ C5 وذخيرة لقيادة المنطقة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مواطن من طبرق صباح اليوم الأربعاء بتسليم عدد 42 صاروخ C5 وذخائر ومسدس وأجهزة مراقبة واتصالات إلى قيادة المنطقة العسكرية بحضور ضباط من جنود من سرية الهندسة.

وأكد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة أن هذا المواطن مثال يحتذى به ويطالب جميع المواطنين ممن لديهم أسلحة وذخائر أن يسلموها للمنطقة العسكرية.

وأضاف بورقعة عقب تقديمه شهادة تقدير لهذا المواطن أن الجيش الوطني في حاجة لكل الأسلحة والذخائر لمحاربة الإرهاب.

وقال المواطن خالد عبدالله الجازي – من منطقة عكرمة غرب طبرق بحوالي 20 كيلو متر – إن الجيش في حاجة لهذه الأسلحة والذخائر لمحاربة الإرهاب والميليشيات في طرابلس.

وأضاف الجازي قمت من تلقاء نفسي بتسليم هذه الصواريخ التي كنت أحتفظ بها في بيتي منذ عام 2011، حاثًا كل المواطنين أن يسلموا أسلحتهم للجيش الوطني.

وتابع المواطن :”أنني أرفض أي مكافأة تمنح لي مقابل هذا العمل وأنا أثق في آمر المنطقة العسكرية في طبرق اللواء هاشم بورقعة”.

يشار أن المواطن خالد عبدالله الجازي هو المواطن الخامس الذي يقوم بتسليم أسلحة لقيادة المنطقة العسكرية طبرق.