مواطنان يتبرعان بإشارات ضوئية مرورية لبلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

تبرع مواطنين بإشارات ضوئية لمفترق المعهد العالي للنفط المروري الذي يعد من أهم المفترقات بطبرق.

وقام المواطنين أنس لبيدي وميلاد بولحية بتسليم الإشارات اليوم الأربعاء إلى رئيس المجلس فرج بوالخطابية.

وأكد المواطن أنيس لبيدي لأخبار ليبيا 24 أنهما قاما طواعية باستيراد هذه الإشارات الحديثة من إيطاليا بعد أن شاهدنا عطل الإشارات الضوئية بمفترق المعهد العالي للنفط، والذي تسبب في حدوث الحوادث اليومية والخطيرة.

وناشد أنيس لبيدي مواطني طبرق بالوقوف مع المجلس التسييري للنهوض بالمدينة وإظهارها بالمظهر الحسن.