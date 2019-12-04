مجموعة مسلحة تهاجم مقر وزارة المالية في طرابلس

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أخبار ليبيا24

أكدت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مقر وزارة مالية حكومة الوفاق في منطقة الظهرة في طرابلس.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التعرف على هوية المهاجمين ولا أسباب الهجوم على مقر الوزارة.

فيما نقلت وسائل إعلام عن موظفين في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس أن المجموعة المهاجمة كانت تبحث عن وزير المالية فرج بومطاري.

وأشارت إلى أن المسلحين قاموا بتجريد الحرس من سلاحه واستولوا على عدة منقولات بينها ثلاثة سيارات مصفحة مزودة بنظم حماية إحداها تخص رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وكان آمر ميليشيا “النواصي” المعروفة بـ”الفرقة الثامنة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والذراع الأيمن لآمرها مصطفى قدور، محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق”  تهجم في سبتمبر الماضي على على وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري.

 

 

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