قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة

قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة بدء العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، بدء العمليات اليوم الأربعاء في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى.

المركز الإعلامي للكرامة أكد تقدم الوحدات العسكرية التابعة لقوات الجيش والسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة.

تقدم لقواتنا المسلحة وسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت و مصراته. Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Wednesday, December 4, 2019

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استهداف تمركز للميليشيات تحت كوبري الدرن في قرجي بعملية نوعية وحالة من الرعب تسود الميليشيات داخل طرابلس”، بحسب تعبيره.

وكانت الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تتقدم في مناطق جنوب مصراته.

الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاة تتقدم في مناطق جنوب مصراته لتصل إلى منطقة السدادة وتُسيطر على قلعة السدادة التي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية ..#كتيبة_166_مشاة Posted by ‎الكتيبة 166 مشاة‎ on Wednesday, December 4, 2019

الكتيبة أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وحداتها وصلت إلى منطقة السدادة، وفرضت سيطرتها على قلعة السدادة التي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .