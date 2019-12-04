قائلا إنها سابقة..آغا: مركزي طرابلس يورد خوذ ودروع بـ 163 ألف يورو

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أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، اليوم الأربعاء أن مركزي طرابلس يورد خوذ ودروع بأكثر من مائة ألف يورو.

وقال آغا :”في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصرف المركزي، قام المصرف المركزي طرابلس بتوريد خوذ عسكرية ضد الرصاص ودروع واقية للرصاص”.

وتابع رئيس اللجنة :”أن هذه الخوذ والدروع بقيمة إجمالية مائة وثلاثة وستون ألف يورو من شركة الصفوة للأمن والسلامة المهنية”.

وأفاد أغا أن هذه التوريدات لصالح أفراد الحماية والسرية التي تقوم بحماية محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير.

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