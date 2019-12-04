طاقم تحكيم من زيمبابوى لمباراة النصر وحوريا كوناكري

أخبار ليبيا24- خاص

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم دولي من زيمبابوى لإدارة المباراة التي ستجمع ممثل الكرة الليبية النصر ومستضيفه حوريا كوناكري الغيني.

وسيقود اللقاء يوم الأحد المقبل الحكمالحكم الدولى بيلان ناكوب والمساعد الدولى الأول سالانى ناكوب ومساعد دولى ثانى ايدقار راميك فيما سيقوم بمهمة الحكم الرابع الدولي بريقتون شيمينى وسيراقب المباراة برينس كاى ساقوى من سيراليون.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية ذهاب المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وستقام بملعب 28 سبتمبر بكوناكرى بداية من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش السادسة بتوقيت ليبيا .