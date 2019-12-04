سلامة: يجب أن تستمع السلطات المركزية لشكاوى البلديات بشأن النازحين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، إن جلسة اجتماع “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات” تميزت بمستوى عالٍ من الصراحة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع أن تستمع السلطات المركزية لشكاوى البلديات في عملية الاستجابة لاحتياجات النازحين، حيث عبرت البلديات عن عدد من الإشكاليات والتحديات التي تواجههم.

سلامة أضاف، في كلمة له بختام الاجتماع نشرتها البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : هناك ثلاث مستويات لزيادة جهود الاستجابة لاحتياجات النازحين؛ أولاً مستوى رفع الدعم للبلديات، ثانيًا مستوى الحوكمة أو الفصل بين ما يقع على البلديات من مسؤولية، وما يقع على السلطات المركزية، والمستوى الثالث هو التفكير بكيف نتعامل مع حالات أصعب من مجرد انتقال ظرفي من مكان إلى آخر .

وبعد الاجتماع صرح الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة: "كانت جلسة صريحة تميزت بمستوى عال من الصراحة. الهدف من الإجتماع… Posted by ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ on Tuesday, December 3, 2019

وكانت وزارة الحكم المحلي استضافت بالتنسيق مع الأمم المتحدة اجتماعًا في طرابلس بعنوان “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات” بهدف مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وممثلين عن 19 بلدية وعدد من الوزارات كالحكم المحلي، وشؤون النازحين والمهجرين، والتعليم، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والبنك المركزي الليبي.

كما حضر اللقاء الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة ونائبيه وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، حيث سعى الاجتماع لمناقشة مستوى الاستجابة حتى الآن، والإنجازات والتحديات وسبل التغلب على العقبات وتحسين جودة الاستجابة الإنسانية، وملائمتها زمانيًا وبحسب الاحتياج.

كما استهدف الاجتماع بحث سبل رفع جاهزية وتمكين البلديات المضيفة للاستجابة للنزوح، حيث استعرض رؤساء البلديات وممثلو المجالس البلدية التحديات المتزايدة التي يواجهونها في تعاملهم مع أزمة النزوح، وقدموا العديد من الأفكار والاقتراحات لتحسين الاستجابة الإنسانية بدعم من حكومة الوفاق والأمم المتحدة.