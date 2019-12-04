سلامة يبحث مع وفد من فزان سبل وقف الحرب والعودة للعملية السياسية

سلامة يبحث مع وفد من فزان سبل وقف الحرب والعودة للعملية السياسية الاجتماع تطرق إلى الوضع الإنساني والاقتصادي والبيئي في المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

بحث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مع وفد من أعيان وفعاليات منطقة فزان الوضع الراهن في المنطقة، مع التركيز على ضرورة وقف الحرب والعودة للعملية السياسية.

وبحسب ما ذكرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فقد تطرق الاجتماع إلى الوضع الإنساني والاقتصادي والبيئي في المنطقة الجنوبية لليبيا، وسبل معالجته.

وحضر هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز ونائب رئيس البعثة ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو.

وجاء اجتماع سلامة ونائبيه مع وفد أعيان الجنوب، عقب اجتماع البلديات أمس الثلاثاء الذي استضافته وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة بطرابلس، بعنوان “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات”، لمناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي.