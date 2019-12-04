سفير أمريكا لدى اليونان: اتفاقية السراج وأردوغان تزعزع الاستقرار في المنطقة السفير الأمريكي يعرب أن يعود التركيز إلى منطقة المتوسط بسرعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليونان، جيفري بيات، إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان، خطوة تزعزع حالة الاستقرار في المنطقة.

بيات أعرب ، في حديث للصحفيين، عن أمله في أن يعود التركيز إلى المنطقة بسرعة والتعاون بناء على القانون الدولي.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن الأربعاء الماضي، أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، زاعمًا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.