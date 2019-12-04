بعد زيارة تركيا الأخيرة .. باشاغا يصل إلى الدوحة

بعد زيارة تركيا الأخيرة .. باشاغا يصل إلى الدوحة الزيارة تأتي في إطار تبادل الآراء والتشاور حول سُبل وأوجه التعاون

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل ويزر الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على رأس وفد حكومي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء .

وبحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق فأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر.

"إستقبال حافل للسيد / معالي وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر"… Posted by ‎وزارة الداخلية الليبية‎ on Wednesday, December 4, 2019

هذا وقد حضر هذا الاستقبال كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية, ووكيل وزارة الصحة, ووكيل وزارة المواصلات, ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الآراء والتشاور حول سُبل وأوجه التعاون والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري كانوا قد طالبوا بضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين القادم حول ليبيا بدعوى ضرورة إشراك كل الدول المعنية وذلك بعد إبعادها من الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر .