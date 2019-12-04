انعقاد الاجتماع الرابع بتونس حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا جرى مناقشة تحويل مركز إيواء جنزور إلى مركز مفتوح للنساء والأطفال

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عقدت اللجنة التوجيهية حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا أمس الثلاثاء، اجتماعها الرابع في تونس، وذلك في إطار توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحلية.

حيث تناول الاجتماع موضوع العمالة المهاجرة في ليبيا وإمكانية دمجها في سوق العمل الليبي، والاستجابة في المناطق الحضرية لاحتياجات الأشخاص المستضعفين من المهاجرين، وإعطاء الأطفال المستضعفين غير المصحوبين بذويهم تركيز خاص، ومدى إمكانية الإفراج عنهم.

كما جرى مناقشة تحويل مركز إيواء جنزور إلى مركز شبه مفتوح للنساء والأطفال، ووضع خطة للتصدي لقضية مرضى السل بين المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء، وفق ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها في “فيسبوك” اليوم.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل، وعدد من المنظمات العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا.