الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 489 حالة اشتباه بالليشمانيا

أخبار ليبيا 24- خاص

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ47 من الفترة التاسعة عشر حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

الإدارة ذكرت، خلال النشرة الوبائية التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض، في بيان، أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات، معلنة تسجيل 489 حالة اشتباه بالليشمانيا.

وبحسب النشرة الوبائية، فإن حالات اشتباه ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي، بلغت 17، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6، فضلا عن 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 16 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وكانت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أصدرت الأسبوع الماضي، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ46 من الفترة 11بالحادي عشر وحتى السابع عشر من نوفمبر الجاري .

وسجلت النشرة الوبائية 437 حالة اشتباه بالليشمانيا، فيما يخص الأمراض الجلدية، أما عدد حالات “اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي فبلغت 11 حالة، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 10 حالات اشتباه، فضلا عن عدد 3 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 28 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.