الخارجية الروسية تدعو السراج وأردوغان إلى تجنب زيادة التوتر في ليبيا والمتوسط الاتفاقية تحاول من خلالها تركيا شرعنة دعمها العسكري لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت الخارجية الروسية، طرفي مذكرتي التفاهم في المجال البحري والأمني الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي، رجب أردوغان، إلى تجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والبحر المتوسط.

ورفضت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، أمس الثلاثاء، تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد، موضحة أنهم مهتمون بالردود الحادة على توقيعهما من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر.

وقالت إنه رغم التصريح الرسمي للخارجية التركية بأن المذكرة مع حكومة الوفاق حول تحديد المناطق البحرية لا يتعارض مع القانون الدولي، إلا أن اليونان وقبرص اتهمتا أنقرة بانتهاك اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالقانون البحري والعبث بمصالحهما.

وحول مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن، أضافت: “أعطى إبرامها أسسا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بما في ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح”.

وأشارت إلى مخاوف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال الأيام الماضية، الذي اعتبر أن الوثيقة قد تقوض التمهيد للاجتماع الدولي حول قضايا التسوية الليبية في برلين، الذي يخطط لعقده في أواخر العام الجاري، مختتمة بأن هذه التطورات تثير كذلك أسئلة كثيرة مباشرة لفائز السراج.