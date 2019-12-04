اشتباكات قوية في محيط طريق الابيار عين زارة..وتجهيزات جديدة تصل للكتيبة 298 دبابات هذه المرة الأولى التي تشارك فيها عربات من هذا النوع في حرب العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن تجهيزات جديدة وصلت للسرية الثانية في الكتيبة 298 دبابات التابعة للواء.

وأوضح الخرطوش أن التجهيزات اشتملت على عربات نقل الBMP والتي تتميز بالسرعة والاقتحام والتحرك في الأراضي الوعرة لتأمين الجنود في النقل والتحرك وخاصة مع استخدامها في عدة معارك في بنغازي ودرنة في السابق.

وأضاف المسؤول الإعلامي في اللواء أنه تعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها عربات من هذا النوع في حرب العاصمة طرابلس.

وأشار الخرطوش إلى أن اشتباكات متقطعة تشهدها مناطق محيط معسكر النقلية ومعسكر حمزة وكوبري الزهراء وهدوء حذر بانتظار التعليمات بمنطقة العزيزية للاقتحام.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن اشتباكات قوية تشهدها مناطق محيط طريق لابيار في عين زارة منذ صباح اليوم.