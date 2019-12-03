5.5 مليار دولار إجمالي مبيعات أرباب الأسر لسنة 2019

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كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي مصروفات أرباب الأسر لهذه السنة بلغت قرابة 5.5 مليار دولار، حيث شهدت ارتفاعا كبيرًا عن السنة الماضية والتي وصلت 3.7 مليار دولار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي عبر النشرة الاقتصادية للربع الثالث لسنة 2019، في الإيرادات والمصروفات من النقد الأجنبي، بانخفاض ملحوظ في الإيرادات النفطية التي بلغت أكثر من 16 مليار دولار، مقارنةً بالسنة الماضية 24.5 مليار دولار.

وأضاف المركزي أن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لهذه السنة والتي بلغت أكثر من 17 مليار دولار، إضافةً إلى تغذية حسابات المصارف بلغت أكثر من 7 مليار دولار.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات وحوالات مصرف ليبيا المركزي شهدت ارتفاعا كبيرا وصل 1.5 مليار دولار مقارنةً بالسنة الماضية 2018 والتي بلغت فيها 709 مليون دولار فقط.

وأكد المصرف أن المصروفات للمؤسسة الوطنية للنفط لهذه السنة بلغت قرابة ثلاثة مليار دولار، موضحًا أن الفائض أو العجز من الإيرادات والمصروفات من النقد الأجنبي لسنة 2019 وصلت إلى 820 مليون دولار.