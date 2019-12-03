ويليامز: البعثة الأممية موجودة على الأرض ووقفنا مع المواطنين منذ بدء حرب طرابلس يعقوب الحلو: أكبر عملية إنسانية في ليبيا يقوم بها الليبيين بأنفسهم

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أكدت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أن البعثة الأممية موجودة على الأرض، وقد وقفوا مع المواطنين منذ بدء الهجوم على طرابلس في أبريل الماضي.

وقالت ويليامز: إن “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا متواجدة على الأرض، وقد وقفنا إلى جانب المواطنين في طرابلس وحولها منذ بدء الهجوم على طرابلس في أبريل، لا سيما مع المتضررين منهم، وهذا تعهد منا بتقديم المساعدة اللازمة في هذه الأزمة”، وفق ما نشرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وجاءت تصريحات ويليامز في الاجتماع الذي عقد باستضافة وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في طرابلس، بعنوان: “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا – الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات”، وذلك بهدف مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو خلال الاجتماع: “لقد قمنا في الفترة الماضية بزيارة عدة بلديات التي تستضيف نازحين للوقوف على الوضع القائم، هناك تحديات عديدة يواجهها النازحين والبلديات ودروس مستفادة نستطيع أن نبني عليها اليوم لإيجاد أحسن السبل للتعامل مع تلك التحديات”.

وأضاف الحلو: “عندما نستمع لأعضاء البلديات لمسنا أن هناك مجهودات جبارة ذاتية تقوم بها البلديات للتعامل مع مسألة النزوح والتي للأسف ما زالت مستمرة وبشكل يومي”، منوها إلى أن أكبر عملية إنسانية في ليبيا يقوم بها الليبيين بأنفسهم، وأن دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو مساعدة.

وقد حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وممثلين عن 19 بلدية، ووزارات الحكم المحلي وشؤون النازحين والمهجرين، والتعليم، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبيه وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة.