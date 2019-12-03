مصلحة الآثار تعلن عزمها ترميم غرفة عمليات “رومل” في طبرق

مصلحة الآثار تعلن عزمها ترميم غرفة عمليات “رومل” في طبرق معلم تاريخي مهم تستعد المصلحة لتجهيزة ليكون مفتوحًا أمام الجمهو

أخبار ليبيا24

أكدت مصلحة الآثار الليبية أنها بصدد وضع خطة كاملة لإعادة ترميم غرفة عمليات “إرفين رومل” في مدينة طبرق.

وأوضح مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية أن غرفة “رومل” معلم تاريخي مهم تستعد المصلحة لتجهيزة ليكون مفتوحًا أمام الجمهور.

وأشار المكتب إلى أن هذا المخبأ بني تحت الأرض ليكون مقرًا لغرفة عمليات دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء.

وأضاف مكتب الإعلام في المصلحة أن المخبأ يحتوي على ثلاثة ممرات تفتح فيها مجموعة كبيرة من الغرف بالإضافة إلى قاعة العمليات الرئيسية.

إرفين روميل ولد في 15 نوفمبر 1891 م في بلدة هايدنهايم (بالألمانية: هايدنهايم) قرب شتوتغارت الألمانية كان يلقب بثعلب الصحراء حيث كان يرى أنه واحداً من أمهر القادة في حرب الصحراء.

حصل على رتبة مشير أثناء الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا انتحر في 14 أكتوبر عام 1944 م.