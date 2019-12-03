مشيرة إلى أنه دعوة للتحدي .. الخارجية الأمريكية : اتفاقية السراج وأردوغان استفزازية الصراع في ليبيا سوف يتخذ أبعادًا إقليمية أوسع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الموقع بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول الحدود البحرية، بأنه “استفزازي”، مشيرة إلى أنه دعوة للتحدي.

الخارجية الأمريكية قالت في مؤتمر صحفي لمتحدث باسمها، نقلته “سي إن إن اليونان”، “إن إعلان مذكرة التفاهم الموقعة بشأن ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق تسبب في توترات في المنطقة، وهو أمر غير مفيد ومثير للاستفزاز”.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: “الولايات المتحدة لا تتدخل بشكل عام ولا تتخذ موقفًا بشأن النزاعات حول الحدود البحرية للدول الأخرى، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأعمال تخاطر بتزايد التوترات في شرق البحر المتوسط ​​في وقت حساس”.

وتعليقًا على نتائج تلك الاتفاقية أشار المتحدث إلى أن “هذه التطورات تشير إلى خطورة أن الصراع في ليبيا سوف يتخذ أبعادًا إقليمية أوسع، والحاجة الملحة لجميع أطراف التسوية التفاوضية للعمل”.