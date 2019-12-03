مجلس النواب يعتزم مساءلة الحكومة المؤقتة حول تقرير الرقابة الإدارية

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يعتزم مجلس النواب الليبي مساءلة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني يوم الإثنين القادم، حول ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2018.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في دعوة موجهة لأعضاء المجلس اليوم الثلاثاء إنها ستعقد جلسة يوم الإثنين القادم لمساءلة الحكومة الليبية المؤقتة.

وقدمت هيئة الرقابة الإدارية في يوليو الماضي تقريرها السنوي لسنة 2018 إلى رئيس مجلس النواب، حيث كشف رئيس هيئة عبدالسلام الحاسي عقب تسليمه للتقرير في القبة لرئيس المجلس عقيلة صالح، ورود ملاحظات في التقرير حول أداء الحكومة المؤقتة.

وأشار الحاسي، إلى أن الملاحظات الواردة في التقرير كثيرة، وتبدأ من التسيب الإداري وتصل إلى صرف أموال، تتعلق بمشروعات عامة في أعمال التعاقد أو عدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة أو الازدواجية في منح المرتبات.

وجاء في التقرير أن قيمة المصروفات المسيلة عن العام 2018 للوزارات والهيئات التابعة للحكومة المؤقتة بلغت 10.709 مليار دينار، وأن الحكومة توسعت في صرف التذاكر وبدل المبيت وشراء واستعمال السيارات وباب القرطاسية وتوريد أثاث وأجهزة، وغيرها.