متمسكًا بتطبيق الاتفاقية التركية.. مجلس الدولة : بنود الاتفاق يتوافق مع التشريعات الليبية النافذة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس الدولة الاستشاري، تأكيده على ما وصفه بـ”الحق المشروع” للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، “خصوصًا تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها”.

وقال المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، بحسب الدور المُناط بالمجلس حسب الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة .

وأبدي المجلس استغرابه من استنكار بعض الدول وهي “مصر واليونان وقبرص” على المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية – خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدًا الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول.