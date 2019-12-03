قبيل مغادرته لحضور قمة زعماء الناتو.. أردوغان: الاتفاق مع ليبيا حق سيادي ولن أناقشه مع أحد

قبيل مغادرته لحضور قمة زعماء الناتو.. أردوغان: الاتفاق مع ليبيا حق سيادي ولن أناقشه مع أحد اليونان قالت إنها ستطلب من الناتو التدخل لإيقاف تركيا

أخبار ليبيا24ـ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل توجهه اليوم الثلاثاء إلى لندن لحضور قمة زعماء دول الناتو، إن الاتفاق المبرم بين بلاده وحكومة الوفاق الليبية، حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حق سيادي لكلا البلدين وأن أنقرة لن تناقش هذا الاتفاق مع أحد.

ووقعّت، تركيا وحكومة الوفاق الأربعاء الماضي، اتفاقيتين لتعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية، حيث أثارت الاتفاقيتان جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية وتوترات دولية، بين دول حوض المتوسط، خاصة من جانب مصر واليونان وقبرص اليونانية.

وقال أردوغان أمام الصحفيين، إن “مجريات الأحداث شرقي المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا ولن نناقش هذا الحق مع أحد”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، إنه سيطلب من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمة الحلف في لندن، دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما بشأن الاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال “كيرياكوس ميتسوتاكيس” في كلمته أمام مؤتمر “حزب الديمقراطية الجديدة” يوم الأحد إن (الناتو) لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك أحد أعضائه بشكل صارخ للقانون الدولي، معتبراً أن “النهج المحايد يضر باليونان التي لم تسع مطلقاً إلى تصعيد التوترات في المنطقة”.