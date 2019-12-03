قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا يؤكدون دعمهم لجهود سلامة في ليبيا

أخبار ليبيا 24- متابعات

أعلن زعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، اليوم الثلاثاء، دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، في إطار إنهاء الصراع الذي تفاقم في ليبيا، منذ الرابع من أبريل الماضي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان له، نشرته وكالة “رويترز” البريطانية، أن كل من جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعمون مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في إطار الجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو عملية سياسية تستهدف إنهاء الصراع في البلاد.

وفيما يخص الشأن السوري، أكد الزعماء السابق ذكرهم، أنه يجب وقف جميع الهجمات ضد المدنيين السوريين بما في ذلك منطقة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، مؤكدين أنهم سيعملون على تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية ومستدامة للاجئين، وأن المعركة يجب أن تستمر ضد الإرهاب بجميع أشكاله، حسب البيان .