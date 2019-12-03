ضبط شخصين مخمورين بحوزتهم مخدرات وأسلحة داخل شاليه في بنغازي

أخبار ليبيا24ـ خاص

تمكن عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، من القبض تشكيل عصابي خطير يمتهن الإتجار بالمواد المُخدرة نوع خشيش وأقراص مهلوسة.

وأفادت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لدى قسم البحث الجنائي الأمن من أحد مصادره السرية تفيد بوجود شخص يمتهن بيع المواد المُخدرة نوع حشيش وكذلك الأقراص المهلوسة.

وأوضحت أن بعد التأكد من صحة كامل المعلومات، ومن تواجد الشخص وممارسة نشاطه غير المشروع داخل (شاليه) بمصيف النيروز وبمعرفة مواصفاته، تم تكليف الدوريات بالقبض عليه.

وقالت، “إن أثناء المرور على الشاليهات تمت مشاهدته، وعندما لاحظ الدوريات لاذ بالفرار داخل الشاليه على الفور تم اللحاق به وضبطه داخل الشاليه برفقة شخص آخر، حيث تم ضبطهم في حالة سُكر ظاهر”.

وأضافت، “عند تفتيش الشاليه ضبطت بحيازتهم (سلاح ناري وعدد ست مخازن وعدد 17 إطلاقة وعدد 61 قطعة حشيش وسبع أشرطة ترامدول و27 قرص 7 أشرطة بترل وعدد 101 قرص وقرص بترل وعدد 2 قنبلة يدوية نوع (رمانة)وكذلك مبلغ مالي 175 دينارًا، وقنينة نصف لتر خمرة محلية الصنع وعدد ثلاثة هواتف محمولة وقنينة صغيرة (قطرة)”.

وأفادت المديرية، أنه تم الانتقال بهم إلى القسم ووضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم إلى حين عودتهم إلى رشدهم من سكرتهم، وبعد انتهاء المدة القانونية من الحجز تم الاستدلال مع الأول، حيث اعترف بأنه يقوم ببيع وتعاطي المواد المُخدرة داخل الشاليه، ويقوم ببيع المادة المُخدرة نوع حشيش بمبلغ 20دينار للطرف وبيع المادة المُخدرة نوع أقراص مهلوسة بملف 15دينار للقرص نوع ترامدول وبملغ 10دينار للقرص نوع بترل، كذلك اعترف بأنه يقوم بشراء المواد المُخدرة من شخص ثالث بكمية نصف (القورزة) بمبلغ 1300 دينار وكذلك يقوم بشراء الأقراص المهلوسة من نفس الشخص بمبلغ 800 دينار للصندوق نوع ترامدول ومبلغ 50دينارا للشريط نوع بترل”.

وأضافت، ” أن المتهم اعترف كذلك بأنه يقوم بتعاطي المخدرات داخل الشاليه مع الشخص الثاني الذي ضبط معه، وعند الاستدلال مع الثاني اعترف بما نسب إليه وأنه دائما يتردد على الشخص الأول داخل الشاليه”.

وقالت، “تم وضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم وإحالتهم على النيابة العامة وتم إصدار أومر ضبط وإحضار على الثالث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم جميعاً”.