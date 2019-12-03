خبير عسكري أردني : تم تدريب ضباط وعناصر خاصة بالجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، اللواء فايز الدويري، إن التعاون العسكري بين الأردن وقيادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، تطور لمستوى تدريب ضباط وعناصر خاصة، بالإضافة لإمداد الجيش الليبي بمركبات مدرعة تُصنّع في الأردن.

الدويري أوضح ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هذا التعاون العسكري ليس وليد اليوم وإنما يعود لسنوات، مشيرًا إلى أنه كان في إطار جهود للتوفيق بين الطرفين المتصارعين.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التوافق الأردني الإماراتي السعودي، مؤكدًا أن هذه الدول جميعها تميل إلى إعادة صفوف قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الجماعات والمليشيات الإرهابية، لافتًا إلى أن الموقف الدولي يصب في اتجاه دعم قوات الجيش الوطني من خلال روسيا وأمريكا وفرنسا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع، وذلك بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.

وحث المجلس على عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه، معربًا عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة.

وقال خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي، إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.