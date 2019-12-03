بينهم شخص مطلوب في 9 قضايا..ضبط ثلاثة أجانب يبيعون الفواكه على الطريق في بنغازي

بينهم شخص مطلوب في 9 قضايا..ضبط ثلاثة أجانب يبيعون الفواكه على الطريق في بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن عناصر الجهاز تمكنوا من ضبط ثلاثة أجانب من جنسيات مختلفة لبيعهم الخضروات على قارعة الطريق أحدهم متورط في تسع قضايا.

وأضاف مكتب الإعلام في الجهاز أن الأشخاص الثلاثة لا يملكون أي أوراق ثبوتية ولا صحية يقومون ببيع الخضروات والفواكة مما تسببوا إعاقة حركة السير حيث تعرضت الخضروات لأشعة الشمس و للأتربة والبكتيريا.

وأوضح المكتب أنه بعد التحري والتحقق والاستجواب اتضح أن أحد هؤلاء المخالفين مطلوب في تسعة قضايا خطيرة منها سرقة مركبة بالإكراه.

وأشار مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية إلى أنه تمت مصادرة المركبات وإحالتهم فورًا إلى جهات الاختصاص للتحقيق.