انفجار خط غاز بمنطقة قرب ورشفانة وأنباء عن مصرع شخصين لا معلومات دقيقة حتى الآن حول سبب انفجار خط غاز قرب ورشفانة

أخبار ليبيا24

وقع انفجار اليوم الأربعاء في خط غاز بمنطقة الحشان في ورشفانة دون معلومات دقيقة حول سبب الانفجار.

وقال شهود عيان، إن الانفجار أسفر عن وفاة مواطن ليبي وآخر سوداني. وأظهر مشاهد فيديو وصور تصاعد ألسنة النار من جراء انفجار الغاز.

هذا ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن أي معلومات حول أسباب انفجار خط نقل الغاز.

وأفادت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تسريب خط الغاز منذ أسبوعين، رغم علم الجهات المختصة، فيما ذكرت بعض الأنباء أن الانفجار راجع بسبب قيام سائق جرافة سوداني وبرفقته صاحب المكان بتسوية وتنظيف المنطقة حول مكان حدث الانفجار ما تسبب في حدوث الانفجار.