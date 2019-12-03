انطلاق دوري الأواسط في بنغازي الإثنين القادم مسابقة الأواسط ستقام بمشاركة 16 فريقا وزعت على مجموعتين

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أعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في بنغازي، عن انطلاق دوري الأواسط للعبة للموسم الرياضي 2019 – 2020، في التاسع من ديسمبر الجاري.

وستنطلق المسابقة الإثنين المقبل بمباراتين، تجمع الأولى فريق السد مع نظيره بنغازي الجديدة، تليها مباراة النجمة والنجوم، وستقام هاتين المباراتين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وستتواصل في التالي منافسات البطولة بلقاءين، حيث سيواجه في لقاء الأول المروج مع فريق الشمال، وفريق الوحدة يلتقي نظيره الطيران في اللقاء الثاني.

يذكر أن المسابقة ستقام بمشاركة 16 فريقا وزعت على مجموعتين، حيث سينافس فريق الأهلي وشباب الجبل والتحدي والهلال والنصر والأنوار والصداقة والأخضر في المجموعة الأولى.

فيما تضم المجموعة الثانية من مسابقة دوري الأواسط لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي فرق بنغازي الجديدة والنجمة والسد والنجوم والشمال والمروج والطيران والوحدة.