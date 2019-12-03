المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يدين استهداف المدنيين، ويطالب باحترام القانون الإنساني

أخبار ليبيا 24

دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، بأشد العبارات الغارات الجوية التي وقعت في الأيام الماضية في أنحاء مختلفة من ليبيا، مما تسببت في مقتل مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال الحلو في بيان له أمس الإثنين، إن المدنيين في ليبيا وخاصة الأطفال لا يزالوا يدفعون الثمن الأعلى نتيجة الصراع الذي لم يبدؤوه ولا يريدونه، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب الحلو، عن صدمته بسبب هذه الهجمات المروعة التي تشكل انتهاكًا صارخًا آخرا، مجددا دعوته إلى الجميع للالتزام بمسؤولياتهم اتجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية الأطفال والمدنيين.

وطالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، بضرورة وقف هذه الهجمات فورا ضد المدنيين والعاملين في مجال الصحة، وضد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وفق نص البيان.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع شهر أبريل الماضي نزاعا مسلحا بين قوات حكومة الوفاق من جهة، قوات الجيش الليبي في الجهة المقابلة، مما أسفر هذا النزاع وقوع مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين من أطفال ونساء.