الحكم المحلي والأمم المتحدة تستضيفان اجتماعًا حول النزوح في ليبيا

أخبار ليبيا24

استضافت وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة اليوم في طرابلس الاجتماع التشاوري للوزارات والبلديات بعنوان “الاستجابة الوطنية للنزوح في ليبيا”.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتحسين الاستجابة للنزوح الناجم عن النزاع الحالي وبحث سبل رفع جاهزية وتمكين البلديات المضيفة للاستجابة للنزوح..

ويسعى الاجتماع إلى مناقشة مستوى الاستجابة حتى الآن، والإنجازات والتحديات وسبل التغلب على العقبات وتحسين جودة الاستجابة الإنسانية وملاءمتها زمانياً وبحسب الاحتياج.

واستعرض رؤساء البلديات وممثلي المجالس البلدية التحديات المتزايدة التي يواجهونها في تعاملهم مع أزمة النزوح.

وقدموا عدد من الأفكار والاقتراحات لتحسين الاستجابة الإنسانية بدعم من حكومة الوفاق والأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وممثلين عن 19 بلدية وعدد من الوزارات كالحكم المحلي، وشؤون النازحين والمهجرين، والتعليم، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط،والمصرف المركزي، كما حضر اللقاء الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبيه وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة.