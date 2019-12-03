اجتماع أمني موسع بالجبل الأخضر لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة

أخبار ليبيا 24

بحث أمر المنطقة العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الاخضر اللواء موسى المعدني، مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوضاع الأمنية بالمنطقة وحلحلة القضايا العالقة.

جاء ذلك في إطار العمل الذى تقوم به الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الاخضر، بعد انعقاد اجتماع موسع بمقر إدارة التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر برئاسة اللواء مؤسى المعدني، وبحضور أمراء الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي، ومدراء أمن الجبل الأخضر ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وناقش الاجتماع دراسة ومتابعة النواحي الأمنية بالمنطقة وعرض القضائية العالقة وحلحلتها، واستعراض بعض المواضيع الأمنية منها جمع السلاح ومشاكل بعض المزارع بالنطاق، وإخلاء المباني الإدارية والحكومية والتابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودراسة كيفية تنفيذ القرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة ووضع تصور لتنفيذ كافة التعليمات.

كما جرى تناول الوضع الأمني في نطاق عمل الغرفة الأمنية المشتركة والتنسيق الأمني بينها وبين الأجهزة المعنية، إضافة إلى وضع خطة للقضاء على الظواهر السلبية داخل المنطقة العسكرية الجبل الأخضر، وإعداد خطة لإخلاء الأماكن العامة من المخالفين الموجودين بها.