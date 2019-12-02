وقوع ضحايا بينهم سيدة وطفل .. داخلية الوفاق: قصف السواني وأم الأرانب جريمة حرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، القصف الجوي من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي، على منطقتي السواني بن آدم بمنطقة الجفارة ومنطقة أم الأرانب بالجنوب، مشيرة إلى أنه أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين منهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

داخلية الوفاق قالت – في بيانٍ لمكتبها لها – إنه نجم عن هذا القصف أضرار للبنى التحتية، ونؤكد أن هذه الأفعال هي جريمة حرب متكاملة الأركان راح ضحيتها الكثير من الأشخاص”.

وأضافت: “تطالب الوزارة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإجرامية، التي تستهدف وتروع المدنيين والآمنين”.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، قال إن قوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر ارتكبت جرائم جديدة بحق المدنيين، حين حاولت مجددا التسلل باتجاه طرابلس فوجدت الأسود التي أطبقت عليها وأجبرتها على الفرار، حسب وصفه .

قنونو أضاف ، في الإيجاز الصحفي للضربات العسكرية، لعملية بركان الغضب، أن الطيران الإماراتي المسير شن غارات استهدفت حيًا سكنيًا بمنطقة السواني وأدى إلى وقوع ضحايا من بينهم سيدة وطفل وأكثر من 10 جرحى .