من أصل 137 جيشا .. الجيش الوطني يحتل المرتبة 77 في تصنيف الجيوش عالميا

وجاءت جيوش مصر والسعودية والجزائر على رأس القائمة عربياً

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أخبار ليبيا 24 – خاص

احتل الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر المرتبة 77 في تصنيف الجيوش عالميا، من أصل 137 جيشا استهدفه تصنيف موقع “غلوبال فاير باور Global Fire Power المتخصص بالدراسات العسكرية.

وتراجع الجيش الوطني 3 مراتب عن تصنيف العام الماضي الذي احتل فيه الترتيب الـ74 عالمياً، والترتيب التاسع أفريقاً.

وتصدّرت الجيوش الأمريكي والروسي والصيني المواقع الثلاثة الأولى عالميًا على التوالي في حين جاءت جيوش مصر والسعودية والجزائر على رأس القائمة عربياً. 

واعتمد التصنيف على عدد أفراد الجيش، وعدد الأفراد المستعدين للقتال، ونوعية التسليح وطبيعة البلاد الجغرافية، ومواردها الطبيعية، وميزانيتها الدفاعية، والتعداد السكاني.

يذكر أن منظمة “غلوبال فاير باور” الأميركية تعنى بتصنيف القوات العسكرية في العالم وتقدم عروض تحليلية للبيانات المتعلقة بها .

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