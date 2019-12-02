مكافحة الظواهر السلبية يشدد على تركيب كاميرات مراقبة أمام المحلات

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شدد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للجيش الوطني اليوم الإثنين على أصحاب المحال التجارية بكافة نشاطاتها المختلفة بالإسراع في تركيب منظومات كاميرات المراقبة أمام محالهم في مدة أقصاها عشرة أيام.

وأرجع الجهاز هذا القرار، بعد تلقيه لشكاوى تفيد بكثرة الجرائم والاعتداءات على ممتلكات المواطنين، كما أنه يأتي في إطار الحرص على الممتلكات والمحال التجارية وضبط الشارع العام من المخربين والمجرمين.

وقال الجهاز، إن “هذا التنبيه يجب أن يأخذه الجميع على محمل الجد”، مؤكدًا أنه سيشرع بتنفيذ القرار ابتداء من تاريخ هذا التعميم.

وحذّر أن من يخالف هذا القرار أو يتهاون فيه يعرض نفسه للمسائلة القانونية وإغلاق المحل الخاص به.