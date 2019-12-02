قتل ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس..تعرف على أحد القيادات المتطرفة

قتل ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس..تعرف على أحد القيادات المتطرفة من سكان منطقة أم الحشان صرمان مواليد 1987

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد القيادات المتطرفة المدعو هشام عياد الحشاني والشهير بـ”البازوزي” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الساعدية طرابلس مساء أمس الأحد.

وأوضح المصدر أن الحشاني من سكان منطقة أم الحشان صرمان مواليد 1987، التحق بأحداث فبراير 2011 وأصبح آمرا لكتيبة ما يعرف ” الشهيد حسين أبودية ” في صرمان.

وبين المصدر أن المتطرف الحشاني انضم إلى ما يعرف بـ”سرايا تجمع ثوار صرمان” عند تأسيسه وأصبح قياديا ميدانيا به، بالإضافة إلى تبعيته لغرفة ثوار ليبيا ذات صلة بتنظيم “القاعدة”.

وأفاد المصدر أنه عرف عن “البازوزي” صلته بالجماعة الليبية المقاتلة وتأييده ودعمه وصلته أيضا بالجماعات المتطرفة والتي تعرف بمجالس الشورى وسرايا الدفاع ومحرضا ضد القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية.

وأكد أن الحشاني متهم في قضايا قتل بمدينة صرمان وأعمال أخرى غير مشروعة قبل فراره منها في رمضان 2016 باتجاه مدينة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن الحشاني قبل التحاقه بقوات الوفاق كان سجينا لدى مليشيا ” قوة الردع الخاصة ” وأخلي سبيله من سجن معيتيقة في 14 يونيو 2019 ومنها التحق بقوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الحشاني قام في 07 يناير 2017 بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تجمعه مع القيادي الإرهابي وسام بن حميد محاولا فيها تفنيد خبر مقتله.