عدول فرنسي عن تسليم حكومة الوفاق ستة زوارق لمراقبة الهجرة وزارة الجيوش الفرنسية تؤكد أن الوضع في ليبيا غير مواتي لتسليم زوارق لحكومة الوفاق

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عدلت وزارة الجيوش الفرنسية عن تسليم هبة تتمثل في ست مراكب سريعة وقوية من طراز سيلينجر لمراقبة السواحل الليبية والتحكم في الهجرة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت الوزارة أن “الظروف الراهنة” لا تسمح بمنح ليبيا هذه الزوارق، حيث كانت منظمات غير حكومية قد تقدمت بشكوى لإلغاء تسليم هذه الزوارق إلى ليبيا.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت في فبراير أنها ستقدم إلى حكومة الوفاق ستة مراكب سريعة من طراز سيلينجر يبلغ طول كل واحدة منها 12 مترا.

وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.

وجاء في المذكرة “وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة”.

وقالت لولا شولمان المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري في أبريل، إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل “انتصارا مهما” تمّ تحقيقه “بفضل الضغط العام” ويُفترض أن “يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا فيما يتعلّق بسياسة الهجرة”.

وقالت المنظمات غير الحكومة الثماني، وبينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك اليوم الإثنين “نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا”.

وتطلب المنظمات من باريس حاليا وضع “شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف أن تكون حقوق وسلامة” المهاجرين “مضمونة ومحترمة”.

وفي المذكرة التي اعتبرت فيها الوزارة طلب المنظمات “ذا أسس واهية”، أكدت الوزارة أن وهب القوارب كان “هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية”.

وبحسب الوزارة، لم يكن هناك أي “رابط مباشر بشكل كاف” بين منح هذه المراكب والدفاع عن حقوق المهاجرين لتبرير شكوى المنظمات.