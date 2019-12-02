ضبط عصائر متهالكة وكبدة فاسدة من قبل عناصر جمارك الخمس

ضبط عصائر متهالكة وكبدة فاسدة من قبل عناصر جمارك الخمس مصلحة الجمارك : ليبيا ليس بلد لإتلاف نفايات الخارج

أخبار ليبيا 24

رفض مكتب الجمارك في ميناء الخمس إتلاف سبع حاويات عصير مستورد وصلت متهالكة إلى الميناء منذ أيام.

وطالبت إدارة مكتب الجمارك الشركة المستوردة لحاويات العصير الفاسد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.

أحد ضعاف النفوس يقوم بتوريد عدد 7 حاويات عصير بهذا الشكل الذي في الصورة عبر ميناء الخمس البحري وطلب إتلافها في الأراضي الليبية ولكن مصلحة الجمارك متمثلة في مركز جمرك ميناء الخمس البحري ترفض إتلافها داخل البلاد وتعلم صاحب البضاعة بأن ليبيا ليس بلد لإتلاف نفايات الخارج وترغمه على إعادة تصديرها إلي بلد المنشأ علي الفور دمتم يارجال مصلحة الجمارك ذخرا لهدا الوطن Posted by ‎صحيفة صدى الجمارك الليبية Sada aljamareq news pape‎ on Saturday, November 30, 2019

وأكد المتحدث باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري ضبط كبدة مجمدة وصلت عبر حاويتين مستوردة من أمريكا عن طريق شركة مصرية.

الماقوري أشار إلى أن الشركة المصرية حاولت تسويق الكبدة المجمدة عبر شركة ليبية رغم عدم سماح القانون الليبي بتوريد الكبدة لاعتبارات صحية والحفاظ على صحة المواطنين.