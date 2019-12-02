داخلية الوفاق تؤكد توفر الوقود بشكل كافٍ الداخلية تطمئن المواطنين وتدعوهم لعدم الازدحام أمام محطات الوقود

أخبار ليبيا24

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، توفر الوقود بكميات كافية بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وقال الوزارة، إن بالتواصل مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد “محمد فتح الله” فإن الوقود متوفر بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وبشكل كاف.

وأوضحت الوزارة، في منشور على فيسبوك، أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي، ودعت المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود وعدم الانسياق وراء الشائعات.