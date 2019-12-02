بعد إدانة بعض قيادات الجيش بارتكابها .. أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة قتل مواطنة سودانية بالإضافة إلى قضايا أخرى تتمثل في “السطو الحرابة، القتل، سرقة السيارات”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي السبت عن ضبط أكبر تشكيل عصابي يمتهن السرقة والحرابة والقتل بالمدينة.

وأوضح رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي المُقدم أشرف الفائدي في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير مكتب الإعلام الأمني بالمديرية مجدي العرفي السبت أن قضية مقتل امرأة سودانية الجنسية تدعى “زوبه الحنايه” وردت إلى المديرية، موضحاَ أنه بعد ضبط الشخص الجاني أعترف بمقتل السيدة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتمثل في “السطو الحرابة، القتل، سرقة السيارات”.

ومن جانبه، أكد الفاندي أنه تم ضبط جميع أعضاء التشكيل العصابي بالكامل باستثناء شخصين لا يزالان فارين خارج المدينة، كاشفاً عن قيام التشكيل بـ “8” جرائم قتل اعترفوا بأربعة منها بينما لا تزال هناك 4 قضايا منظورة أمام النيابة.

#الأن #المؤتمر_الصحفي_لمديرية_أمن_بنغــازي بشأن عرض تفاصيل أكبر وأخطر واهم القضايا التي ضبطت مستندة بالأدلة والبراهين يتحدث عنها [رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن #المُقدم_أشرف_الفائدي] برفقة [#الرائد_الأستاذ_مجدي_العرفي]، خلال هذا المؤتمر سيتم التحدث عن رقم هائل من القضايا حوالي 70 قضية محل مسروق و 200 قضية مركبة مسروقة وثمانية قضايا قتل.من ضمن هذه القضايا قضية شغلت الرأي العام وهي قضية مقتل امرأة سودانية الجنسية تدعى (#زوبه_الحناية) ، وكذلك مقتل المواطن الفسي ، وامراة كبيرة في العمر (عائشة) ، ومقتل صاحب محل ذهب باكستاني الجنسية ، تم ضبط جميع الجناة في كل هذه القضايا والأن في قبضة العدالة .أيضاً من ضمن القضايا التي تم ضبطها ضبط #تشكيل_عصابي_خطير يمتهن #سرقة_المركبات_الآلية #كل_هذا_واكثر من خلال المؤتمر الصحفي لمديرية أمن بنغــازي #ملاحظة سيتم عرض مشهد خاص بإعترافات الجناة لاحقاً عقب هذا المؤتمر الصحفي .#تفضلوا_بكرم_وطيب_المشاهدة#مـديرية_أمن_بنغـــازي#مكتب_الإعلام_الأمني Posted by ‎مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‎ on Saturday, November 30, 2019

ونوّه إلى أن عدد قضايا سرقة السيارات بلغت 200 سيارة وأكثر من 75 عملية سطو على محلات المدينة.

ومن جهته، وجه العرفي رسالة إلى أن ضبط هذا التشكيل ليس بالأمر الهين كونه مكون من شباب وفتيات يتم إستغلالهن للنزول للطريق العام وإستيقاف مالك المركبة بعد إغرائه بأكثر من أمر والانتقال به إلى مكان تواجد باقي التشكيل ليتم سلب مركبته.

وأضاف أن التشكيل العصابي أرتكب 8 جرائم قتل من بينها 4 قضايا تم التوصل إليها منها (مقتل المواطن حمد الفسي وامرأة كبيرة في العمر تدعى عائشة ومقتل صاحب محل ذهب باكستاني الجنسية وامرأة سودانية الجنسية تدعى “زوبه الحنايه).

العرفي كشف عن تفاصيل أكثر حول مقتل المواطنة السودانية المعروفة بـ”زوبة الحنايه”، قائلاً:”تم إختطاف زوبة التي تعمل مزينة من مكان عملها والإنتقال بها إلى منطقة سيدي فرج وسيتم تزوردكم بإعترافات التشكيل ومن ثم الإنتقال بها إلى مزرعة في سيدي بوفرج وتم التناوب على مواقعتها وتعذيبها وتصفيتها ورميها بالرصاص عند الميناء، هذه الواقعة سيست وكأنها حالة فردية وكشفت الوقائع أن تشكيل عصابي قام بعدة جرائم متنوعة بدافع المال”.

كما أوضح أن قضية عام 2019 هي القبض على هذا التشكيل العصابي، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت تحقيقها مع العصابة.

وتابع:” البحث الجنائي ضبط إيضاً قضية هجرة غير شرعية وهذه الجريمة منظمة عابرة للحدود تُباشر عن طريق تنظيمات عصابية بالتنسيق بين ليبيا في بنغازي وصبراتة وبني وليد تتزعمه امراة في مصر”.

مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية طالب بوضع دراسة إجتماعية لإنقاذ هذا الجيل من هذا الكوارث، مبيناً أن أعضاء التشكيل كان يتعاطى الحبوب ومخدر الحشيش أثناء إرتكابهم لهذه الجرائم.