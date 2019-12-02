العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

أخبار ليبيا24

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة السعودية، اليوم الأحد في الرياض، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث استعرضا العلاقات بين ليبيا والسعودية، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، خالد عمرو الطبيب.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وصل إلى المملكة السعودية يوم الأحد في زيارة رسمية.

وقال مجلس النواب، إن عقيلة التقى مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وبحث اللقاء أوجه التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى السعودي.