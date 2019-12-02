الحكومة المؤقتة تسلّم لكتيبة سبل السلام بالكفرة آليات عسكرية وأسلحة

أخبار ليبيا 24

سلّم نائب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالرحمن الأحيرش، أمس الأحد، لآمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في مدينة الكفرة عبدالرحمن الكيلاني، عدد من الآليات العسكرية الحديثة وكمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وذخائر، وذلك في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وأثنى الأحيرش خلال مراسم التسليم، على الدور المهم الذي تقوم به كتيبة سبل السلام في حماية حدود الجنوب الشرقي لليبيا وتأمينها، ومساندة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في المجاهرة بالأمن وحماية مقدرات البلاد، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة.

وكان دولة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، قد استقبل في 7 نوفمبر الماضي آمر كتيبة سبل السلام، لمناقشة الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها، وبحث الاجتماع أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب والأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

وقد أكد آمر الكتيبة عبدالرحمن الكيلاني في حينها، أن عمليات تأمين الحدود الليبية مع مصر وتشاد والسودان تسير على خير ما يرام، على حد قوله.

وثمن الثني في ذاك الاجتماع، جهود كتيبة سبل السلام في تأمين تلك المناطق، مؤكدا تقديمه كل الدعم لها لتقوم بدورها المنوط بها في أمن الوطن والمواطن.