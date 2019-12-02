إيقاف التصوير لاستخراج الجوازات في بنغازي إلى حين اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية

إيقاف التصوير لاستخراج الجوازات في بنغازي إلى حين اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية عودة أعمال استخراج جوازات السفر بفرع الجوازات بنغازي ستكون في أسرع وقت ممكن

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، عن إيقاف أعمال التصوير لغرض استخراج جوازات سفر بفرع جوازات بنغازي.

وأوضحت المصلحة في بيان لها اليوم، أن إيقاف التصوير لاستخراج جوازات السفر سيستمر إلى حين اتخاذ جميع الإجراءات وكافة التدابير الأمنية والتنظيمية، والتي تكفل إجراء عملية التصوير في جو يسوده الأمن والنظام، على حد قولها.

وأكدت المصلحة، على أن عودة أعمال استخراج جوازات السفر بفرع الجوازات بنغازي ستكون في أسرع وقت ممكن، وفي ظل جو يسوده الأمن والنظام، مشيرة إلى أنها تعول على تعاون المواطنين وتفهمهم الذي سيكون له الدور الفعال في تجاوز الأزمة.

ودعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية برئاسة حمدي العبيدي، المواطنين من أصحاب الحالات الطارئة والحرجة التنسيق مع مندوب وزارة الصحة فاضل الدرسي بمكتبه في مستشفى الكلى بالهواري، بشأن تصويرهم في محطات بديلة.