6 شباب في إجدابيا يفقدون البصر بسبب شرب كحول مخلوط بوقود طيران

6 شباب في إجدابيا يفقدون البصر بسبب شرب كحول مخلوط بوقود طيران الشباب من إحدى ضواحي مدينة إجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

تعرض 6 شباب في مدينة إجدابيا لفقدان البصر بعد تناولهم لمشروب كحولي مخلوط بوقود للطيران في مدينة إجدابيا.

وأوضح أخصائي العيون الدكتور مُصطفى شعيب أن الشباب من إحدى ضواحي مدينة إجدابيا تقل أعمارهم عن 20 عام.

وأضاف شعيب لـ”أخبار ليبيا24″ بعد ترددهم على إحدى العيادات في إجدابيا للكشف على النظر تبين فقدانهم للبصر بنسبة تصل إلى 70‎%‎.

وأكد أخصائي العيون أنه بعد الفحوصات التي أجريت لهم تبين منها أنهم مصابون بتلف في العصب البصري.

وافت شعيب إلى أن السبب كان شرب كحول خلال الفترة الماضية في إحدى الرحلات.