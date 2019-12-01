وزير يوناني يغادر حفلًا في تركيا بعد تصريحات استفزازية لأردوغان حول اتفاق الحدود البحرية مع الوفاق

وزير يوناني يغادر حفلًا في تركيا بعد تصريحات استفزازية لأردوغان حول اتفاق الحدود البحرية مع الوفاق أردوغان يستفز اليونان في حفل افتتاح خط أنابيب الغاز (تاناب)

أخبار ليبيا24

غادر نائب وزير البيئة والطاقة في اليونان ديميتريس إيكونومو حفل افتتاح خط أنابيب الغاز الجديد (تاناب) في إيبسالا، تركيا بعد تصريحات استفزازية أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتمت دعوة الوفد اليوناني إلى أدرنة للاحتفال بتوصيل خط أنابيب (تاناب) الذي سينقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا.

وعند سماع أردوغان يعلن بشكل غير مباشر إلى أثينا ونيقوسيا أن تركيا ستنفذ الاتفاقية مع ليبيا بشأن الحدود البحرية وأن أنقرة لن تتوقف عن التنقيب عن المحروقات قبالة قبرص، غادر النائب الذي يرأس الوفد اليوناني الحدث.

وقال ديميتريس إيكونومو، “لا أستطيع أن أقول إنني كنت أتوقع ذلك، لقد كنت أعرف أنه كان ممكنًا، وكنت على استعداد لذلك”.

وأضاف، “لقد كنت هناك كممثل للحكومة اليونانية بشأن مسألة محددة للغاية، وهي افتتاح خط أنابيب (تاناب) والذي سيتم ربطه بخط أنابيب (تاب) في ثيسالونيكي باليونان، لذلك كان لدينا سبب لحضور حفل الافتتاح”.

وقال نائب وزير البيئة والطاقة اليوناني، “منذ أن بدأ السيد أردوغان في التطرق إلى قضايا لا تتعلق بافتتاح خط الأنابيب، وبطريقة استفزازية للغاية بالنسبة لليونان، اعتقدت أنه كان من الواضح أنني يجب أن أغادر”. وأضاف، أنه استمع إلى تصريحات أردوغان الاستفزازية لمدة دقيقة قبل مغادرته.

وعندما سئل عما إذا كان قد اتصل بأثينا قبل مغادرته، أجاب: “في تلك اللحظة لم أتواصل، لقد كنّا مستعدين لهذا الاحتمال لكننا لم نعتبره من المسلمات، إذ لو أننا كنّا ندرك ذلك ما كنا لنذهب لحضور الحفل”. وتابع، “بعد ما قاله السيد أردوغان، لا يمكنني البقاء وأنا أغادر”.