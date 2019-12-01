مقتل آمر سرية الكورنيت في مليشيا الردع الخاصة خلال معارك طرابلس

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أخبار ليبيا24ـ خاصّ

قتل خلال الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، آمر سرية الكورنيت في مليشيا “قوة الردع الخاصة” بالفرقة “20 /20” عبد الرؤوف أبوقامة المكنى بـ “الخطاب”.

وكانت قوات الوفاق في محور عين زارة مدعومة بقوة تابعة لمليشيا “قوات الردع الخاصة” حاولت أمس السبت التقدم إلا أن القوات المسلحة تمكنت من إفشال المحاولة.

وذكرت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة، أن وحدات الكتيبة تمكنت من إفشال محاولة لتقدم العدو بعد معركة طاحنة، مشيرة إلى أن  حركتهم كانت مرصودة من قبل فصيل الاستطلاع والرصد.

وأفاد المكتب الإعلامي في الكتيبة، أنه تم استهداف التجمع والمشاة من قبل سرب طيران القوات المسلحة وحقق أهدافًا مباشرة تصاعدت على إثرها أعمدة دخان كثيفة.

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