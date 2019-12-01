مدعومة بمليشيا “الردع”..الكتيبة 155 مشاة تفشل محاولة تقدم لقوات الوفاق في عين زارة

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أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة أن وحدات الكتيبة تمكنت من إفشال محاولة لتقدم العدو بمحور عين زارة بعد معركة طاحنة.

وأوضح المكتب الإعلامي في الكتيبة أن قوات الوفاق دعمت المحور بقوة تابعة لمليشيا قوات الردع الخاصة وكانت حركتهم مرصودة من قبل فصيل الاستطلاع والرصد.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم استهداف التجمع والمشاه من قبل سرب طيران القوات المسلحة وحقق أهدافًا مباشرة تصاعدت على إثرها أعمدة دخان كثيفة.

ولفت المكتب الإعلامي في الكتيبة إلى أنه تم استهداف تجمع قوات الوفاق كذلك من قبل سرية الهاون و التصدي للأفراد حتى عادوا منهزمين.

وأكد المكتب أن مدفعية الكتيبة 155 مشاة السرية الأولى نفذت عدة ضربات استهدفت العدو بعد إفشال هجومه و تكبيدهم خسائر في الآليات.